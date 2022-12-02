Пытали женщин и детей в Бучанском районе: суд вынес приговор двум военным РФ (фото)

Оккупанты ворвались в частный дом и, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей, которым также угрожали оружием.
Двое российских оккупантов получили приговор суда за военные преступления против женщин и детей в Бучанском районе.
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
В начале марта 2022 военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады ВС РФ в/ч 46108 г. Улан-Удэ, находясь в селе Бузовая Бучанского района Киевской области, жестоко обращались с местным населением, среди которых были женщины и дети.
Оккупанты ворвались в частный дом и, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей, которым также угрожали оружием.
После издевательств и угроз захватчики завладели деньгами и ценными вещами подвергавшихся пыткам.
Оба военных признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и приговорены к 12 годам лишения свободы.
Напомним, причастных к зверствам в Киевской области российских военных может оказаться до 5 тысяч.
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