Пытались "дойти до Киева": СБУ сообщила о подозрении Цареву и еще двум коллаборантам

Они известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с 2014 скрывались от правосудия.
СБУ сообщила о подозрении экс-депутату-предателю Олегу Цареву и еще двум коллаборантам, пытавшимся "дойти до Киева" с российскими войсками.
Как сообщает СБУ, досудебным следствием установлено, что 24 февраля изменники незаконно пересекли госграницу и прибыли на временно оккупированную россиянами территорию Киевской области.
Отмечается, что речь идет о двух бывших народных депутатах Украины от "Партии регионов" Олеге Цареве и Владимире Олейнике, а также так называемой "министре иностранных дел" "ДНР" Наталье Никоноровой.
В частности, в оккупированной деревне Катюжанка Вышгородского района предатели записывали интервью для пропагандистских росСМИ, в которых манипулировали "фактами", оправдывая вторжение РФ. Они в сопровождении вооруженных русских военных вторглись в церковь во время богослужения и склоняли людей к переходу на сторону врага. Также неоднократно посещали Катюжанскую школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев, отметили в СБУ и добавили, что им заочно сообщили о подозрении по двум статьям УКУ.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 204-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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