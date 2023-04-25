"Пытались разрыть скотомогильник, а нашли сибирскую язву": Федоров рассказал о неудаче россиян

После подтверждения диагноза окупантов быстро списали — вывезли в неизвестном направлении.

Армия захватчиков на Запорожском пыталась разрыть скотомогильник, а получила в "подарок" сибирскую язву.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в своих соцсетях.

"Нет, это не эпизод из фильма ужасов – это реалии бытия свиноличек на Запорожском направлении. Минус вражеское подразделение теперь сидит на карантине", — отметил Федоров.

В сообщении говорится, что двоих российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали – вывезли в неизвестном направлении.

"Даже украинская земля оттесняет окупантов. Хеппи энда им точно не будет", — резюмировал мэр Мелитополя.

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Ранее Федоров рассказал, что закон РФ о едином реестре военнообязанных, предусматривающий введение электронных повесток, может затронуть и жителей временно оккупированных территорий Украины. В частности, в Запорожье оккупанты уже могут раздавать электронные повестки, проводя мобилизационные мероприятия.

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