Пытались убежать от войны за границу: среди 2,2 тысяч военнообязанных мужчин есть погибшие — ГНСУ

Пытались убежать от войны за границу: среди 2,2 тысяч военнообязанных мужчин есть погибшие — ГНСУ

Военнообязанные украинские мужчины, которые только способы побега не придумывают, чтобы не идти на фронт воевать.

Убегая из Украины, военнообязанные рискуют не только свободой, но и собственной жизнью. Среди 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, бежавших от войны, погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ГНСУ отмечают, что часть военнообязанных мужчин с надеждой обойти ограничения на выезд за границу стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут деньги и исчезают.

Украинские пограничники рассказываю, что для побега из Украины мужчины ищут разные способы. Да, есть и те, кто пытается подкупить пограничников. Еще другая часть нарушителей использует поддельные документы, в которых приписывают себе или детям инвалидность, называют умершими живыми дружинами или дописывают количество детей.

"Поэтому большинство нарушителей пытаются преодолеть границу вне пунктов пропуска с помощью проводников. Последние, как показывает опыт, не очень обеспокоены безопасностью своих "подопечных". На днях правоохранители задержали перевозчика – гражданина Молдовы, который на маленькой двухместной лодке переплыл Днестр, чтобы забрать из Украины четырех мужчин. Их пограничники тоже задержали", — говорится в сообщении.

Как сообщают украинские пограничники, в последнее время правоохранители обнаруживают тела мужчин на берегах пограничных водоемов. Так же нарушителями оказались мужчины, ставшие жертвами непогоды в Карпатах.

Напомним, в Мариуполе украинский пограничник пожертвовал собственной жизнью ради Украины. Он взорвал себя, чтобы не сдать позицию российским захватчикам.

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