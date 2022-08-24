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"Пытались вывести из себя, чуть не доходило до драки" — Арахамия о манипуляциях россиян во время переговоров

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"Пытались вывести из себя, чуть не доходило до драки" — Арахамия о манипуляциях россиян во время переговоров

Фото: скриншот с видео

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о манипуляциях россиян во время переговоров.

Россияне постоянно вели разведку, делали психологические портреты делегации из Украины.

Об этом глава украинской делегации на переговорах с Россией рассказал во время информационного телемарафона.

"Нас было там пять или шесть человек, сидевших за столом, у них тоже было пять или шесть человек. А позади от них было где-то 30 человек, кто-то из них делал наши психологические портреты, кто-то присматривал, какая-то разведка была .А мы приехали, просто сели и позади нас никого нет", — вспомнил Арахамия.

Кроме того, россияне прибегали к провокациям, выводили из равновесия украинскую делегацию, чтобы получить преимущество. По его словам, было тяжело сдерживать эмоции, несколько раз украинская сторона принимала перерыв, когда видели, что сейчас может начаться брань или драка.

"У нас война, люди гибнут, очень тяжело сдержать эмоции. Мы несколько раз становились со стола в разные раунды переговоров, когда мы видели, что сейчас может начаться брань или драка. Я брал тайм-аут, говорил "стоп", шли в бекрум., мы там сидели, общались, говорили, что нельзя давать предпочтение эмоциям", — рассказал он.

Теперь же успех на переговорах с РФ зависит от достижений на фронте.

"Первый этап мы точно победили, они это признают, сейчас у нас идет второй этап. Мы сейчас на паузе. Почему мы на паузе? Потому что это зависит от успехов Вооруженных Сил, как только будут удачи, я думаю, что победим и во втором этапе", — подытожил он.

Напомним, Эрдоган заявил, что он хочет в ближайшее время организовать встречу Зеленского и Путина.

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