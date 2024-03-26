Пытались взорвать железнодорожную линию в Полтавской области: СБУ задержала российских агентов (фото)

Служба безопасности Украины задержала на "горячем" российских диверсантов, пытавшихся взорвать железнодорожную линию в Полтавской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, в результате спецоперации в Полтавской области "на горячем" задержаны два агента ФСБ. Злоумышленники пытались взорвать участок железнодорожной линии, соединяющий центральные и восточные регионы Украины.

“Для совершения диверсии они заложили самодельное взрывное устройство вблизи колеи и электропитания подвижного состава. В дальнейшем злоумышленники планировали привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления. Но фигуранты не успели этого сделать, поскольку были задержаны сотрудниками СБУ прямо на месте происшествия. В случае совершения подрыва оккупанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ”, — рассказали в СБУ.

Уже в ходе следственных действий у них изъяли мобильные телефоны, с которых они координировали преступные действия со своим российским куратором – кадровым сотрудником 5 службы ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

"Именно он поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак рашистов на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта этого года. По данным следствия, вражескими приспешниками оказались жители Киевской и Харьковской областей. Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Злоумышленники находятся под стражей. Им угрожает пожизненное заключение", — рассказали в СБУ.

Напомним, что Малыш рассказал, как СБУ и Сырский разоблачили подполковника-крота в "Хортице".

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