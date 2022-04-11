Пытались заплатить рублями: в России произошел дефолт по ее внешнему долгу

Пытались заплатить рублями: в России произошел дефолт по ее внешнему долгу

Выборочный дефолт объявляется, когда субъект не выполняет требований по конкретному обязательству, но не по всему долгу.

В стране-агрессоре произошел дефолт по ее внешнему долгу. Держателям облигаций Россия предложила выплаты в рублях, а не в долларах.

Дефолт в РФ подтвердили в администрации президента США Джо Байдена.

Отмечается, что Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу. В тоже время CNN пишет, что Кремль пытался заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации.

“Это равносильно “выборочному дефолту”, поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в “доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам”, - отмечают в издании.

Выборочный дефолт объявляется, когда субъект не выполняет требований по конкретному обязательству, но не по всему долгу.

“У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов, но рейтинговое агентство S&P заявило, что не ожидает, что конвертирует их в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают ее “готовность и технические возможности соблюдать условия своих обязательств”. Полный валютный дефолт станет первым в России более чем за столетие”, - добавили в CNN.

Напомним, что с начала 2022 года иностранные компании из-за вторжения РФ в Украину начали выводить свои капиталы.

Читайте также: