"Пытался купить почку для дочери": в Великобритании осудили сенатора от Нигерии

Пострадавший ничего не знал об операции и связанных с ней рисках.

В Великобритании сенатора от Нигерии признали виновным в попытке купить органы своей дочери.

Об этом пишет BBC News.

Отмечается, что центральный главный суд в Лондоне признал высокопоставленного нигерийского политика, его женщину и медицинского посредника виновными в торговле человеческими органами.

По данным обращения, молодого человека, уличного торговца из Лагоса, привезли в Лондон, чтобы извлечь из него почку для дальнейшей трансплантации в лондонской клинике Royal Free Hospital.

"Такая операция стоит около 90 тыс. евро, однако самому мужчине предложили всего 8 тысяч долларов, а также пообещали пособия по трудоустройству в Британии."

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По словам прокуроров, обвиняемые пытались убедить персонал больницы, что мужчина добровольно готов отдать ее почку, поскольку он тяжело болен и нуждается в ежедневном диагнозе.

Донорство почки в Великобритании считается законным, впрочем, если оно добровольно, в противном случае — это уголовная ответственность.

В ходе беседы с потенциальным донором доктор Питер Дюпонт, консультант больницы, где должна была состояться трансплантация, выяснил, что тот ничего не знает об операции и связанных с ней рисках. В результате трансплантация была упразднена.

«Врачи объяснили мне, что я слишком молод для такой операции», — рассказал он полицейским.

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