Пытался нарушить логистику и замедлить контрнаступление ВСУ: в Николаеве задержан агент России

В настоящее время он находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, готовившего воздушные удары по железнодорожным мостам Николаева.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, мужчина занимался подготовкой серии воздушных ударов со стороны российских окупантов по стратегически важным транспортным артериям региона. Армия РФ таким образом пыталась нарушить логистику обеспечения украинских военных, вовлеченных в контрнаступательные операции.

“Для выполнения враждебной задачи злоумышленник пытался обнаружить ключевые железнодорожные мосты, задействованные для перемещения подразделений Сил обороны на южный фронт. Чтобы получить разведданные, злоумышленник выходил на местность и скрыто фиксировал маршруты движения эшелонов с военной техникой ВСУ. Собранные сведения он переправлял мессенджером российской спецслужбе в виде медиафайлов с привязкой к местности и ориентировочным количеством единиц вооружений украинских защитников. Кроме того, фигурант отслеживал и передавал агрессору последствия ракетных ударов РФ по гражданской инфраструктуре региона”, — рассказали в СБУ.

Сам же мужчина был активным пользователем прокремлевских телеграмм-каналов, где неоднократно оставлял свои антиукраинские комментарии.

“Из-за деструктивной активности в интернете он попал в поле зрения российской спецслужбы, которая впоследствии дистанционно привлекла его к сотрудничеству. В ходе обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором. Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Пока он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы”, — добавили в СБУ.

Напомним, что Россия отправила в Черное море корвет для блокады торговых судов.

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