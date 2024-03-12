Пытался отравить командование ВСУ: задержан военный-предатель — фото, видео

Военная контрразведка предотвратила российскую диверсию против командования Сил обороны на южном фронте.

Правоохранители задержали агента ФСБ, пытавшегося отравить командиров боевого подразделения Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Злоумышленником оказался военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Для совершения преступления предатель планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ.

В ходе расследования СБУ установила, что злоумышленник выполнял еще одну задачу – разведывал ФСБ места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.

Переписка военного-предателя с агентом ФСБ РФ / Фото: Служба безопасности Украины

Переписка военного-предателя с агентом ФСБ РФ / Фото: Служба безопасности Украины

По данным следствия, предатель был завербован через своих родителей, проживающих на временно оккупированной части Луганщины.

Как установило расследование, захватчики похитили родственников мужчины прямо из их дома, а затем заключили в тюрьму.

"Там пострадавших подвергали жестоким пыткам и требовали, чтобы они уговорили их сына работать в пользу страны-агрессора. Дальнейшая коммуникация между предателем и его российским "куратором" проходила через анонимный чат в мессенджере", — рассказали правоохранители.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ задержала агента РФ, который мобилизовался в ВСУ и сливал разведданные из-под Бахмута.

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