Пытался отравить командование ВСУ: задержан военный-предатель — фото, видео

Военная контрразведка предотвратила российскую диверсию против командования Сил обороны на южном фронте.
Правоохранители задержали агента ФСБ, пытавшегося отравить командиров боевого подразделения Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Злоумышленником оказался военнослужащий ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Для совершения преступления предатель планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ.
В ходе расследования СБУ установила, что злоумышленник выполнял еще одну задачу – разведывал ФСБ места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.
По данным следствия, предатель был завербован через своих родителей, проживающих на временно оккупированной части Луганщины.
Как установило расследование, захватчики похитили родственников мужчины прямо из их дома, а затем заключили в тюрьму.
"Там пострадавших подвергали жестоким пыткам и требовали, чтобы они уговорили их сына работать в пользу страны-агрессора. Дальнейшая коммуникация между предателем и его российским "куратором" проходила через анонимный чат в мессенджере", — рассказали правоохранители.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, СБУ задержала агента РФ, который мобилизовался в ВСУ и сливал разведданные из-под Бахмута.
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