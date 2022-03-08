Пытался "переобуться": мэр Перемышля вручил "другу" Путина символическую футболку (видео)

Бакун напомнил Сальвини, как он поддерживал политику президента страны-агрессорки.

Лидер итальянской ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини, которого называют "другом Путина", прибыл в Перемышль с гуманитарной миссией для украинских беженцев, однако его не встретили там тепло.

На совместной пресс-конференции с Сальвини мэр Перемышля Войцех Бакун пристыдил итальянца и подарил ему футболку с изображением президента страны-агрессорки.

В начале своего выступления Бакун подчеркнул, что местные власти сотрудничают со многими организациями Италии и получают большую помощь от граждан Италии.

"Мы хотим выразить глубокое уважение к ним, ко всем компаниям и организациям, которые нас поддерживают", — сказал он.

Тогда мэр Перемышля обратился к Сальвини.

"У меня есть для него подарок, я бы хотел, чтобы сенатор отправился на границу или в один из центров для беженцев в этой футболке", — сказал Бакун, вытащив белую футболку с изображением Путина и надписью "Армия России".

Следует отметить, что в похожей футболке Сальвини был сфотографирован в прошлом у Кремля.

Мэр Перемышля пытался отдать футболку итальянцу, но тот ее не принял. Видео инцидента стало вирусным в сети.

Бад adventure для Matteo Salvini на украинском-Полишском участке:



major of Przemys refused to go with him and showed the shirt worn by leader of the League in the European Parliament few years ago: "No respect for you"



( @SimoneAlliva )



pic.twitter.com/rniXmeadBO – Marco Bresolin (@marcobreso) 8 марта 2022

Напомним, Сальвини осудил российское вторжение в Украину, отмечающее заметное изменение в его политической риторике. В 2014 году итальянский политик поддержал российскую аннексию Крыма, которую западные правительства сочли незаконной.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber