Пытался "переобуться": мэр Перемышля вручил "другу" Путина символическую футболку (видео)

Бакун напомнил Сальвини, как он поддерживал политику президента страны-агрессорки.
Лидер итальянской ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини, которого называют "другом Путина", прибыл в Перемышль с гуманитарной миссией для украинских беженцев, однако его не встретили там тепло.
На совместной пресс-конференции с Сальвини мэр Перемышля Войцех Бакун пристыдил итальянца и подарил ему футболку с изображением президента страны-агрессорки.
В начале своего выступления Бакун подчеркнул, что местные власти сотрудничают со многими организациями Италии и получают большую помощь от граждан Италии.
"Мы хотим выразить глубокое уважение к ним, ко всем компаниям и организациям, которые нас поддерживают", — сказал он.
Тогда мэр Перемышля обратился к Сальвини.
"У меня есть для него подарок, я бы хотел, чтобы сенатор отправился на границу или в один из центров для беженцев в этой футболке", — сказал Бакун, вытащив белую футболку с изображением Путина и надписью "Армия России".
Следует отметить, что в похожей футболке Сальвини был сфотографирован в прошлом у Кремля.
Мэр Перемышля пытался отдать футболку итальянцу, но тот ее не принял. Видео инцидента стало вирусным в сети.
Бад adventure для Matteo Salvini на украинском-Полишском участке:– Marco Bresolin (@marcobreso) 8 марта 2022
major of Przemys refused to go with him and showed the shirt worn by leader of the League in the European Parliament few years ago: "No respect for you"
( @SimoneAlliva )
pic.twitter.com/rniXmeadBO
Напомним, Сальвини осудил российское вторжение в Украину, отмечающее заметное изменение в его политической риторике. В 2014 году итальянский политик поддержал российскую аннексию Крыма, которую западные правительства сочли незаконной.
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