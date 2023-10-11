Пытался спасти людей из-под обстрелов РФ: на войне погиб волонтер из Дании — фото

На фронте погиб волонтер-парамедик, приехавший в Украину из Дании.
На войне в Украине погиб волонтер-парамедик Оскар Александер Коксвик Йоганссон из Дании, пытавшийся спасти людей во время обстрела российских оккупантов.
Об этом сообщило Украинское пастырство Украинской греко-католической церкви в Дании.
"С начала широкомасштабной войны России против Украины, Оскар, не колеблясь, начал активно помогать украинцам. Делал то, что считал нужным: от транспортировки машины скорой помощи и другого медицинского оборудования до спасения жизни на наиболее опасных участках фронта", — говорится в сообщении.
Перед тем, как уехать в Украину, он крестился в церкви Святого Ансгара в Копенгагене, а местный священник стал его крестным отцом. Он и проведет заупокойное богослужение в этой церкви в пятницу, 13 октября, в 11:00.
В УГКЦ призвали украинскую общественность принять участие в богослужении.
Там также добавили, что в Украине проведут кремацию волонтера, а когда прах привезут в Данию (около 3-4 недель), тогда похоронят на кладбище без участия широкого круга лиц.
Напомним, в Украине нашли тело добровольца из Британии, пропавшего месяц назад (подробности).
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