Пытался спастись, а снаряд РФ попал рядом с авто: на Днепропетровщине произошла трагедия (фото)

На Днепропетровщине произошел трагический случай: в Никопольском районе 56-летний мужчина пытался спастись от российского обстрела и ехал из села. Однако вражеский снаряд попал рядом с его машиной.

Об этом 2 сентября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Пострадавшего госпитализировали. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

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От российской атаки пострадали два села Красногригорьевской громады. В результате один дом уничтожен, шестнадцать – повреждены. Обстрелом задело помещение местного лицея, автомобиль, газопровод и линии электропередачи.

Без света остались более двух тысяч человек, без воды — около пяти тысяч. На месте работают аварийные бригады.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, российская армия 2 сентября ударила по Холодногорскому району Харькова ракетой С-300. В результате атаки образовалась огромная воронка.

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