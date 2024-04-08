"Пытают током и водой, морят голодом и жаждой": "Редис" напомнил о пленных в РФ "азовцах"

По мнению "Рэдиса", так называемые "суды" в России призваны "улучшить позицию РФ в процессе обменов пленными"/

В России продолжаются незаконные "суды" над пленными "азовцами", которых жестоко пытают как физически, так и психологически.

Об этом командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины Денис Прокопенко с позывным "Рэдисом" написал на странице в Фейсбуке.

"На сегодняшний день РФ нарушила каждую из норм Женевских конвенций. К военнопленным азовцам применяют все возможные виды пыток. Нашим пленным собратьям наносят серьезные телесные повреждения, пытают током и водой, морят голодом и жаждой. Кроме физического увечья, целью всегда является психологическое травмирование", — рассказал командир легендарной бригады.

По мнению "Рэдиса", эти так называемые "суды" в России призваны "улучшить позицию РФ в процессе обменов пленными" и "предотвратить регулярные обмены".

"Подраздел, показавший и продолжающий демонстрировать высокую эффективность на поле боя, целенаправленно дискредитируют в привычный для Москвы способ ...Это публичные символические процессы, не имеющие ничего общего с буквой закона и призванные наказать самых преданных и храбрых украинских бойцов за их любовь к стране Московская тирания жестоко наказывает героев за смелое сопротивление ее захватническим амбициям", — подчеркнул он.

Напомним, медсестра рассказала жуткие подробности об "Азовстале".

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