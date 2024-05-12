Попытаются атаковать Харьков: ветеран войны рассказал, при каких условиях россияне могут создать блокаду города

Майор запаса НГУ предположил, как в дальнейшем может развиваться ситуация в Харьковской области.

Есть вероятность того, что оккупанты будут атаковать Харьков, но иным образом, чем Бахмут и Авдеевку. Они могут попытаться определенным образом окружить город, создать блокаду, потому что другим способом уличные бои в Харькове могут длиться несколько лет.

Об этом сказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".

"Можно предположить, что оккупанты попытаются атаковать Харьков, но не "в лоб". Не один месяц они примерно таким же количеством людей пытались взять Бахмут и Авдеевку. Когда речь идет о Хакрове, это сделать немного сложнее. Однако они могут попытаться определенным образом окружить город"., создать такую блокаду, потому что другим способом уличные бои в Харькове могут длиться несколько лет", — отметил Гетьман.

По его мнению, есть вероятность, что россияне хотят создать там определенный плацдарм, ведь чтобы захватить такой город как Харьков, им нужно больше вооруженных сил, чем у них сейчас на этом направлении.

"Количеством имеющихся сил и средств они не смогут захватить. Но если россияне усилятся, то смогут попробовать это сделать. Всего сейчас на Сумском и Харьковском направлениях группировка россиян составляет около 70 тыс. личного состава. Они могут предпринимать такие небольшие наступательные действия, где-то продвигаться". Но о Харькове речь не идет. Зачем они это делают? Вполне возможно, что россияне хотят создать определенный плацдарм.

Напомним, командир ВСУ заявил, что возле Волчанска в Харьковской области не было надлежащих укреплений, а некоторые бойцы 125 бригады ТРО якобы покинули позиции. В самой бригаде такие утверждения назвали "вкраплениями откровенной ИПСО".

Между тем официальной информации о захвате Волчанска в Харьковской области нет. Там продолжаются постоянные обстрелы и бои.

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