Пытаются идти в контрнаступление и обстреливают мирные города Украины: в Генштабе рассказали о текущей обстановке на фронте

Украинские военные за прошедшие сутки продвинулись на семь километров в направлении Петропавловка-Новорайск. Похожая ситуация и на направлении Первомайское-Херсон, где наши войска тоже взяли под контроль 6 населенных пунктов.

Украинские военные продолжают освобождать от оккупантов временно захваченные территории. За прошедшие сутки ВСУ продвинулись на семь километров и взяли под контроль шесть населенных пунктов в направлении Петропавловка-Новорайск. Такая ситуация и на направлении Первомайское-Херсон.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Россияне пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, продолжают оборудование оборонных рубежей на левом берегу реки Днепр. В то же время ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Ударам врага подверглись районам населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы: на Северском направлении – из минометов, в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области.

На Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Терновая, Старица, Огирево, Волчанск и Колодезное.

На Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Лесная Стенка, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман.

На Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск.

На Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка, Нескучное, Новополь, Темировка, Ольговское, Успеновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Орловское.

На Южнобужском направлении артиллерийских обстрелов непосредственно подверглись Мусиевка, Ильинка и Новокиевка Днепропетровской области.

С целью недопущения продвижения подразделений сил обороны оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области. Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются приобщить гражданское местное население.

Какая ситуация в Херсоне

Российские оккупанты во время ухода из Херсона начали уничтожать там инфракрасную структуру. Они взорвали котельные, объект облэнерго, а также телецентр, расположенный у телебашни. Сама же телебашня не пострадала.

В то же время эксперты говорят, что Херсон и правый берег Днепра будут находиться в опасности даже после отступления россиян. Украинским войскам сейчас нет смысла форсировать Днепр. Это небезопасно, особенно в нынешних условиях, когда россияне сконцентрировали большие силы на левом берегу.

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