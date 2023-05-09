"Пытаются избежать фиаско": Кремль меняет политику и готовит россиян к продолжительной войне

Недавние изменения в законодательстве России свидетельствуют о том, что Москва готовится к продолжительной войне в Украине. В частности, РФ упрощает призыв новых войск, а россиянам становится все труднее уклониться от мобилизации.

Об этом пишет Yahоo!

Кремль рассчитывал на короткую войну и скорую победу, когда приказал российским войскам вторгнуться в Украину в феврале 2022 года. Но российские лидеры, похоже, готовятся к длительной и кровопролитной борьбе с учетом новых мер, связанных с призывом на военную службу.

«Россия шаг за шагом использует необходимые правовые механизмы, которые адаптируют экономику к военному положению», – рассказала Дара Массикот, эксперт из российской армии RAND.

Российское правительство "методически проходит процесс перехода к более высокой готовности и длительной войне", передает издание.

Например, в апреле законодатели внесли изменения в российский закон о воинской обязанности, чтобы разрешить правительству отправлять цифровые призывные сообщения, которые будут действительны после размещения, а не бумажные повестки, которые должны быть подписаны получателем, чтобы быть действительными. Получающих повестки и не появляющихся в пунктах приема на работу ожидают различные наказания, например, запрет на регистрацию автомобиля или выезд из страны.

"С конца 2022 года Россия сделала несколько этих "эзотерических" законодательных изменений, где она усиливает наказание за уклонение от военной службы, по сути устанавливая сигнал тревоги для всех. Никто не может покинуть армию прямо сейчас, если он не уволен по состоянию здоровья" ", – говорится в сообщении.

Массикот считает, что Кремль пытается избежать повторения фиаско "долевой мобилизации" в 2022 году, когда Россия пыталась призвать на военную службу 300 тысяч человек. Это побудило сотни тысяч образованных или богатых молодых россиян бежать за границу, уничтожая интеллектуальный капитал страны. Страна также призвали тысячи россиян непригодных или освобожденных от военной службы, что привело к редкому признанию Путиным, что были допущены ошибки.

Для оставшихся в России процесс был хаотичным.

"Они не могли найти людей. Они мобилизовали не тех людей, потому что у них была система квотного стимулирования. Они просто передавали ошибки вверх по цепочке, пока цепочка не исправляла их и не сбрасывала все назад», — говорит Масскиот.

Теперь правительство перевело бремя соблюдения законов о воинской обязанности на отдельных граждан.

По данным разведки США, Россия понесла 100 000 потерь военными, включая 20 000 погибших от 24 февраля.

Плохая эффективность российской армии заставила Москву полагаться на массы плохо обученных и вооруженных войск, включая наемников и условно освобожденных заключенных, чтобы победить численно украинские силы.

Если война затянется, то это создаст неустойчивую потребность в рабочей силе. Россия попыталась ввести добровольные стимулы, такие как надбавки к военной службе, и платить призывникам, которые в некоторых случаях выше, чем для их офицеров. Но эти побуждения угрожают потреблять оборонный бюджет, который уже должен заменить тысячи уничтоженных бронированных машин и десятки самолетов.

Сейчас Россия посылает войска в бой танки 1940-х годов, даже высокая оплата может не вызвать особого энтузиазма среди призывников и потенциальных призывников.

«Это политический театр, но изменения в законодательстве действительно вызывают беспокойство», — говорится в сообщении.

Отметим, что российские захватчики из-за нехватки вооружения перебрасывают на линию фронта старые советские танки Т-55, однако они еще не могут быть эффективными.

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