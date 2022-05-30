Пытаются избежать участия в боевых действиях: в Генштабе рассказали о моральном состоянии оккупантов

Из-за значительных потерь на войне против Украины у российских оккупантов наблюдается низкое морально-психологическое состояние.
Захватчики все чаще не спешат идти на штурм украинских позиций и пытаются избежать боевых действий.
Об этом 30 мая говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
"Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество враждебного личного состава, который каким-либо образом пытается избежать боевых действий", — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ осуществили удачное наступление в Херсонской области, после чего враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка.
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