Пытаются наступать на всех направлениях: Залужный рассказал о ситуации на востоке

Несмотря на давление, наши воины отражают вражеские атаки.

Линия фронта в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" остается активной. Оккупанты пытаются наступать по всем направлениям.

Об этом на своей странице в соцсети написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

“В течение нескольких дней работали в полосе ответственности ОВСУ “Хортица”. Линия фронта остается активной. Оккупанты пытаются наступать на всех направлениях. Несмотря на давление, наши воины отражают вражеские атаки и наносят значительный урон противнику в живой силе и технике”, — отметил Валерий Залужный.

По его словам, во время поездки была проведена продуктивная работа с командирами бригад, выполняющими задачи на Купянском направлении.

“Определили последовательность наших шагов с учетом постоянной смены оперативной обстановки, возможностей, а также приняли решение по обеспечению первоочередных потребностей подразделений. Наши ребята стойко держат оборону в сверхсложных условиях. Благодарю каждую бригаду, всех, кто в бою за Украину”, — отметил Залужный.

Напомним, что ССО системой HIMARS уничтожили российские установки "Торнадо-Г" и "Мста-С".

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