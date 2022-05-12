Пытаются не допустить продвижение войск ВСУ: в Генштабе рассказали о ситуации на Харьковском направлении

Пытаются не допустить продвижение войск ВСУ: в Генштабе рассказали о ситуации на Харьковском направлении

В Харьковском направлении российские оккупационные войска активных наступательных действий не проводили.

Основные усилия враг сосредоточил на недопущении продвижения войск ВСУ.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 12 мая.

"На Харьковском направлении основные усилия врага сосредотачивались на недопущении продвижения наших войск и освобождении временно занятых российскими оккупантами территорий", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что в течение суток противник обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки.

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Напомним, что после оккупации российскими войсками городка Волчанск в Харьковской области глава местного районного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с оккупантами.

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