"Пытаются не хранить все яйца в одной корзине": Гуменюк о том, как россияне рассредоточивают склады и вооружение

Российские захватчики отдают себе отчет, что ВСУ постоянно и метко уничтожают их склады с вооружением и боеприпасами, поэтому они пытаются рассредоточивать их.

Об этом в эфире телеканала FreeDom сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны "Юга" Украины Наталья Гуменюк.

"Давайте понимать военную стратегию – скорее всего, они их просто рассредоточивают, осознавая, что мы попадаем и попадаем. Пытаются не хранить все яйца в одной корзине, но вместе с тем помним о том, что Херсонщина находится под оккупацией уже полгода, и сколько за это время завозилось туда всего, очень трудно спрогнозировать, подсчитать и тем более объявить. Поэтому мы понимаем, что рассредоточение — это дополнительные точки для наших средств поражения. Мы продолжаем эту работу. И то, что они теряют это вооружение, имеет очень серьезное влияние", — отметила она.

По словам Гуменюк, все чаще применяется по ту сторону Каховского водохранилища ствольная тяжелая артиллерия, вместе с РСЗО, но РСЗО становится меньше.

"Мы видим результат огневого воздействия на склады. Также понимая, что подтягивание тяжелого вооружения и дополнительных боеприпасов через поврежденные мосты для них практически нереально сегодня, оно минимизировано. Значит, сколько бы их ни было, их будет все меньше и меньше", — резюмировала она.

Напомним, оккупанты подтянули десантно-штурмовые подразделения в Херсонскую область, чтобы активизировать наступательные действия 23-24 августа.

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