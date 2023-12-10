Пытаются окружить ВСУ по трем направлениям: майор запаса о ситуации вокруг Авдеевки

Российские кафиры пытаются окружить украинских военных возле Авдеевки, создавая попытки атаковать штурмами.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, оккупанты пытаются проводить военные действия с востока через Спартак, атакуя "в лоб" из двух клещей.

"Речь идет о Степном с севера и попытках выйти на коксохим, Первомайское, Водяное и Опытное с юга. Это в нескольких км от Авдеевки, там меньше промышленных зон. С той стороны они пытаются такими клещами окружить с севера, юга и востока. Оккупанты пытаются атаковать штурмами", — сообщил он.

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Оккупанты усилили артиллерийские обстрелы пытаясь разрушить цепи поставок ВСУ.

"Оккупантам уже подвезли снаряды из Северной Кореи и они пытаются активно использовать реактивные системы залпового огня. Россияне пытаются разрушить дороги, по которым мы должны поставлять боекомплекты и все, что необходимо для ведения боевых действий ВСУ", — сообщил он.

Авдеевка на карте / Фото: Deepstatemap

Есть ли продвижение россиянам в Авдеевке

На сегодняшний день продвижение окупантов

Сегодня продвижения у окупантов нет. Линия фронта динамична, не стационарна и по чуть-чуть меняется. Однако около Авдеевки сейчас находится 40 тыс. российских военнослужащих, — отметил майор запаса НГУ.

"Группировку из 40 тыс. военнослужащих можно назвать армией, она больше всего по количеству. Это по меньшей мере в 10 раз преобладает количество нашего гарнизона, который там находится. Но ВСУ заняли удачные позиции и умело держат оборону", — добавил он.

Ранее мы сообщали, что российская армия готовит третий штурм Авдеевки и постарается оккупировать ее до Нового года. В то же время, офицеры ВС РФ не очень верят в победу.

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