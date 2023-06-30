"Пытаются остановить контрнаступление": Ким об угрозе теракта на Запорожской АЭС

В РФ придумали, что якобы Украина готовит теракт на ЗАЭС.

Россияне пытаются пугать украинцев возможным подрывом Запорожской АЭС для того, чтобы остановить контрнаступление наших военных.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

"В Николаевской области тоже есть атомная станция... Учитывая это, у нас просчитаны много вариантов эвакуации и мер, которые должны быть, чтобы избежать катастрофы... Но я считаю, что это возможно, но не произойдет... Россияне пытаются пугать для того, чтобы остановить контрнаступление наших военных", — убежден Ким.

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Угроза теракта на Запорожской АЭС

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия с технической стороны подготовила все для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

Между тем спикер МИД России Мария Захарова придумала, что Украина вроде бы готовит теракт на Запорожской АЭС, и привела для этого бессмысленные аргументы.

На этом фоне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявляет, что ядерные угрозы Кремля не останавливают его на пути освобождения украинских территорий от российских оккупационных войск.

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