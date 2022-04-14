"Пытаются отыграться за поражения": Зеленский сообщил об активности российских войск

Украинский президент рассказал о новых колоннах военной техники и поисках резервов вооруженных сил РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска в среду, 13 апреля, усилили свою активность на восточном и южном направлениях.

Об этом он говорил в своем обращении.

“Пытаются отыграться за свои поражения. Продолжают ракетно-бомбовые и артиллерийские удары. Заводят новые колонны техники. Ищут резервы. Пытаются забрать в свои войска южан нашей страны – то есть еще из этих временно оккупированных районов в дополнение к так называемой "мобилизации" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, — перечислил меры, которые применяют российские войска, украинский президент.

По его словам, такая лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности.

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"Даже имея значительные запасы еще советской военной техники и значительное количество солдат, которых командование не жалеет от слова "вообще", российские военные сомневаются в своей способности сломать нас, сломать Украину. Что ж, делаем все, чтобы их сомнения оправдались", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, во вторник, 12 апреля, российские войска использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов городов Харьков, Дергачи и Пятихатки.

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