Пытаются перегруппировать войска: в Генштабе рассказали, что происходит на Донецком направлении

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках оккупировать всю Донецкую область.

Россияне в Донецкой области сосредоточили усилия на попытках удержать временно захваченные территории области.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как стало известно, россияне сосредоточили усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании временно захваченных территорий и срыве активных действий наших войск по отдельным направлениям.

"Российские оккупанты продолжают обстрелы наших позиций вдоль линии столкновения, пытаются принимать меры по перегруппировке своих войск на отдельных направлениях, ведут воздушную разведку. Остается угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, оккупанты продолжают наносить удары по гражданским людям и объектам не военной инфраструктуры.

От российских авиационных и ракетных ударов, огня из вражеских РСЗО пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменное, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времевка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

В течение суток враг нанес два ракетных, восемь авиационных ударов и провел 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

"Силы обороны успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка. В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила два удара по позициям и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Также подтверждено уничтожение 11 сентября текущего года складов с боеприпасами противника в районе города Херсон", — добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что украинские спецназовцы из ПТРК филигранным выстрелом уничтожили вражескую БМП.

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