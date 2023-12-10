Пытаются проникнуть в тыл ВСУ: россияне опрокидывают десант на левобережье Херсонщины

Оккупационная армия РФ пытается занять позиции украинских военных на левобережье Херсонской области. Как следствие – враг опрокидывает туда десант.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Какая ситуация на левобережье Херсона

По словам Братчука, из-за действий ворга страдает мирное население.

"Пока враг пытается максимально насыщать оборону на левом берегу Днепра, конечно, появляются новые подразделения, а для того, чтобы обеспечить их жильем проводят фильтрационные мероприятия. Цель – выявить украинское подполье, людей, которые в таких условиях остаются украинцами, пытаются помогать Вооруженным силам Украины. Эти мероприятия проводятся очень жестоко", – сказал Братчук.

Он добавил, что вражеская армия пытается забросить в тыл украинских защитников небольшие десантные группы. Впрочем, несмотря на усилия, враг не достигает желаемого результата и несет потери.

"Враг практически каждый день пытается менять тактику, очень активно работает вражеская артиллерия, авиация. Ну, и такая изюминка в последние дни, враг пытается на технике забрасывать небольшие группы десанта, делает это в тыл наших подразделений, но ему это не удается. После артиллерийского давления уничтожается техника и этот десант. Также появились офицерские штурмовые группы. Туда направляют как-то провинившихся российских офицеров", — отметил Братчук.

Потери техники окупантов в сутки

Между тем формирование плацдармов Сил обороны Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области имеет успех.

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