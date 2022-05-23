Пытаются прорвать оборону и лупят из артиллерии: в Генштабе рассказали о ситуации на Донбассе

Пытаются прорвать оборону и лупят из артиллерии: в Генштабе рассказали о ситуации на Донбассе

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте 89-го дня полномасштабной войны РФ против Украины.

Командование оккупационных войск Российской Федерации на Славянском направлении главные усилия сосредоточило на удержании занятых позиций. Также враг проводит разведку и создает условия для возобновления наступления.

Россияне в течение суток нанесли авиационный удар в районе Богородичного и обстреливали из артиллерии Гусаровку, Чеполь, Долину и Святогорск. Противник применил реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы в районе населенного пункта Студенок.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 23 мая.

Между тем, на Донецком направлении вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону украинских войск с целью их оцепления и выхода на административные границы Луганской области. В Генштабе ВСУ говорят, что основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении.

А вот на Лиманском направлении оккупанты не вели активных боевых действий. Впрочем, они обстреляли из артиллерии подразделения сил обороны и гражданские объекты в Лимане.

Штурмовые действия с артиллерией войска РФ вели на Северодонецком направлении. Впрочем, это было безуспешно – враг понес потери и отступил.

На Бахмутском направлении противник пытался вести наступление, но тоже успеха не имел. По направлению на Луганское оккупанты провели разведку боем, успеха не имели и отошли.

Также в Генеральном штабе рассказали, что на Южнобужском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских войск с целью сковывания их действий. Продолжается инженерное оборудование оборонных рубежей в районе Посада-Покровского.

Напомним, в Генштабе сообщили, что оккупанты делают на украинско-российской границе. Враг продолжает проводить мероприятия по усилению участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

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