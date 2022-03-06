"Пытаются "расконсервировать" бывших военных": СБУ обнаружила вражеские ДРГ в пяти областях

В СБУ отчитались о ликвидации диверсантов и агентов РФ в регионах.
СБУ постоянно обнаруживает и обезвреживает диверсионные группы и агентов российских спецслужб в Украине. Враг пытается «расконсервировать» бывших военных на нашей территории и привлечь их как к открытой, так и к подпольной войне против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в воскресенье, 6 марта.
Так, в Донецкой области:
Задержана вражеская ДРГ. В Украину они прибыли за день до полномасштабного вторжения из временно аннексированного Крыма. Они должны были разведать блокпосты и пункты дислокации украинских военных, а также совершить диверсии и подготовить плацдарм для дальнейшей зачистки основными силами РФ.
Во время задержания вражеские разведчики оказывали вооруженное сопротивление силам ВСУ и СБУ. Они все были задержаны. В ходе допроса оккупанты предоставили важные свидетельства о вооруженной агрессии против Украины.
В Харьковской области:
СБУ схватила корректировщика огня, который передавал вражеским спецслужбам информацию о расположении военных складов и объектах критической инфраструктуры.
Агент цинично наводил русскую реактивную артиллерию на жилые кварталы города. В результате этих действий была разрушена инфраструктура и повлекло за собой потери среди мирного населения.
В Закарпатской области:
СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который с первого дня войны в Украине собирал данные о настроениях жителей западной Украины и их отношении к России на фоне войны.
Вражеского шпиона задержали в одном из населенных пунктов Закарпатья.
В Днепре:
СБУ задержала еще двух жителей Днепра, выступавших за поддержку «русского мира».
По полученной информации, один из приверженцев оккупанта фотографировал военные объекты Вооруженных сил Украины. В его ноутбуке обнаружена план-схема Оперативного командования «Восток» ВСУ.
Другой – собирал данные о местоположениях блок-постов в Днепре. Полученную информацию он передавал кураторам через метки на карте Google о местах нахождения блок-постов.
В Киеве:
Задержаны два брата — пропагандисты, имеющие пророссийские и пробелорусские взгляды. Есть данные, свидетельствующие об их тесном сотрудничестве со спецслужбами РФ и РБ.
Цель приверженцев оккупантов — расшатать внутреннюю обстановку в стране и создать «нужную информационную картинку» для России и Беларусии. Пока их картинка – это вид из-за решетки украинского изолятора.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.