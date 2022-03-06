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"Пытаются "расконсервировать" бывших военных": СБУ обнаружила вражеские ДРГ в пяти областях

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"Пытаются "расконсервировать" бывших военных": СБУ обнаружила вражеские ДРГ в пяти областях

Фото: t.me/SBUkr

В СБУ отчитались о ликвидации диверсантов и агентов РФ в регионах.

СБУ постоянно обнаруживает и обезвреживает диверсионные группы и агентов российских спецслужб в Украине. Враг пытается «расконсервировать» бывших военных на нашей территории и привлечь их как к открытой, так и к подпольной войне против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в воскресенье, 6 марта.

Так, в Донецкой области:

Задержана вражеская ДРГ. В Украину они прибыли за день до полномасштабного вторжения из временно аннексированного Крыма. Они должны были разведать блокпосты и пункты дислокации украинских военных, а также совершить диверсии и подготовить плацдарм для дальнейшей зачистки основными силами РФ.

Во время задержания вражеские разведчики оказывали вооруженное сопротивление силам ВСУ и СБУ. Они все были задержаны. В ходе допроса оккупанты предоставили важные свидетельства о вооруженной агрессии против Украины.

В Харьковской области:

СБУ схватила корректировщика огня, который передавал вражеским спецслужбам информацию о расположении военных складов и объектах критической инфраструктуры.

Агент цинично наводил русскую реактивную артиллерию на жилые кварталы города. В результате этих действий была разрушена инфраструктура и повлекло за собой потери среди мирного населения.

В Закарпатской области:

СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который с первого дня войны в Украине собирал данные о настроениях жителей западной Украины и их отношении к России на фоне войны.

Вражеского шпиона задержали в одном из населенных пунктов Закарпатья.

В Днепре:

СБУ задержала еще двух жителей Днепра, выступавших за поддержку «русского мира».

По полученной информации, один из приверженцев оккупанта фотографировал военные объекты Вооруженных сил Украины. В его ноутбуке обнаружена план-схема Оперативного командования «Восток» ВСУ.

Другой – собирал данные о местоположениях блок-постов в Днепре. Полученную информацию он передавал кураторам через метки на карте Google о местах нахождения блок-постов.

В Киеве:

Задержаны два брата — пропагандисты, имеющие пророссийские и пробелорусские взгляды. Есть данные, свидетельствующие об их тесном сотрудничестве со спецслужбами РФ и РБ.

Цель приверженцев оккупантов — расшатать внутреннюю обстановку в стране и создать «нужную информационную картинку» для России и Беларусии. Пока их картинка – это вид из-за решетки украинского изолятора.

Украинцы вместе с военными отлавливают диверсантов и останавливают вражескую технику

Украинцы вместе с военными отлавливают диверсантов и останавливают вражескую технику

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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