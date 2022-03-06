"Пытаются "расконсервировать" бывших военных": СБУ обнаружила вражеские ДРГ в пяти областях

В СБУ отчитались о ликвидации диверсантов и агентов РФ в регионах.

СБУ постоянно обнаруживает и обезвреживает диверсионные группы и агентов российских спецслужб в Украине. Враг пытается «расконсервировать» бывших военных на нашей территории и привлечь их как к открытой, так и к подпольной войне против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в воскресенье, 6 марта.

Так, в Донецкой области:

Задержана вражеская ДРГ. В Украину они прибыли за день до полномасштабного вторжения из временно аннексированного Крыма. Они должны были разведать блокпосты и пункты дислокации украинских военных, а также совершить диверсии и подготовить плацдарм для дальнейшей зачистки основными силами РФ.

Во время задержания вражеские разведчики оказывали вооруженное сопротивление силам ВСУ и СБУ. Они все были задержаны. В ходе допроса оккупанты предоставили важные свидетельства о вооруженной агрессии против Украины.

В Харьковской области:

СБУ схватила корректировщика огня, который передавал вражеским спецслужбам информацию о расположении военных складов и объектах критической инфраструктуры.

Агент цинично наводил русскую реактивную артиллерию на жилые кварталы города. В результате этих действий была разрушена инфраструктура и повлекло за собой потери среди мирного населения.

В Закарпатской области:

СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который с первого дня войны в Украине собирал данные о настроениях жителей западной Украины и их отношении к России на фоне войны.

Вражеского шпиона задержали в одном из населенных пунктов Закарпатья.

В Днепре:

СБУ задержала еще двух жителей Днепра, выступавших за поддержку «русского мира».

По полученной информации, один из приверженцев оккупанта фотографировал военные объекты Вооруженных сил Украины. В его ноутбуке обнаружена план-схема Оперативного командования «Восток» ВСУ.

Другой – собирал данные о местоположениях блок-постов в Днепре. Полученную информацию он передавал кураторам через метки на карте Google о местах нахождения блок-постов.

В Киеве:

Задержаны два брата — пропагандисты, имеющие пророссийские и пробелорусские взгляды. Есть данные, свидетельствующие об их тесном сотрудничестве со спецслужбами РФ и РБ.

Цель приверженцев оккупантов — расшатать внутреннюю обстановку в стране и создать «нужную информационную картинку» для России и Беларусии. Пока их картинка – это вид из-за решетки украинского изолятора.