Пытаются собрать конфиденциальную информацию: Россия от имени СБУ рассылает украинцам новые вирусные сообщения

Оккупанты рассылают вирусный файл, угрожающий безопасности компьютера.

Российские оккупанты не прекращают попыток устроить кибератаки в Украине. В этот раз они в мессенджерах рассылают сообщения якобы от имени СБУ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как стало известно, военные преступники рассылают сообщения, в которых просят загрузить файл с “инструкцией о том, как действовать в военное время”. Однако, акцентируют в СБУ, это вирусная программа.

“Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, через телефоны которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию. Поэтому мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит”, – подчеркнули в СБУ.

Как обезопасить себя от киберпреступников

Не открывайте и не загружайте файлы неизвестных лиц.

Сразу удаляйте такую переписку.

Соблюдайте правила безопасного поведения в Интернете. Детали – на сайте СБУ.

Доверяйте только официальным источникам информации.

Напомним, что чиновники США взяли под контроль огромный контролируемый российским правительством ботнет – армию тысяч зараженных компьютеров, которые можно использовать для кибератак.

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