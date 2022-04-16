Пытаются собрать конфиденциальную информацию: Россия от имени СБУ рассылает украинцам новые вирусные сообщения

Оккупанты рассылают вирусный файл, угрожающий безопасности компьютера.
Российские оккупанты не прекращают попыток устроить кибератаки в Украине. В этот раз они в мессенджерах рассылают сообщения якобы от имени СБУ.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Как стало известно, военные преступники рассылают сообщения, в которых просят загрузить файл с “инструкцией о том, как действовать в военное время”. Однако, акцентируют в СБУ, это вирусная программа.
“Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, через телефоны которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию. Поэтому мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит”, – подчеркнули в СБУ.
Как обезопасить себя от киберпреступников
- Не открывайте и не загружайте файлы неизвестных лиц.
- Сразу удаляйте такую переписку.
- Соблюдайте правила безопасного поведения в Интернете. Детали – на сайте СБУ.
- Доверяйте только официальным источникам информации.
Напомним, что чиновники США взяли под контроль огромный контролируемый российским правительством ботнет – армию тысяч зараженных компьютеров, которые можно использовать для кибератак.
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