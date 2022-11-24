Пытаются совершенствовать фортификационное оборудование на двух направлениях: в Генштабе рассказали о действиях оккупантов на передовой

Российские оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений на Криворожском и Херсонском направлениях.

Россияне на Криворожском и Херсонском направлениях усовершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений.

Об этом рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как отмечается, на Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений.

Россияне задействовали разнокалиберную артиллерию для обстрелов Приднепрянского Днепропетровской области, Михайловки, Качкаровки, Милового, Змиевки, Ивановки, Антоновки и Чернобаевки Херсонской области и самого города Херсона.

"По имеющейся информации, противник усилил контрдиверсионные и полицейские меры на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области в связи с эффективным огненным поражением объектов российских оккупационных войск. В частности, в населенных пунктах Новониколаевка и Красное, 22 ноября этого года, оккупанты проверяли дома, телефоны и документы местных жителей”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных на востоке. Пытаются прорваться по трем направлениям.

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