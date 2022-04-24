"Пытаются совершить штурмовые действия": Арестович рассказал, где сосредоточены основные силы оккупантов

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в воскресенье, 24 апреля, в своем брифинге рассказал о военно-политической обстановке вокруг Украины.

По словам Арестовича, российские оккупанты продолжают сосредоточивать свои основные усилия в направлении Славянска и Краматорска, а также усилили атаки на линии разграничения в зоне ООС.

"В течение суток военно-политическая обстановка вокруг Украины существенным образом не изменилась. Главное усилие враг продолжает сосредоточивать на попытке выйти от города Изюм в города Славянск, Краматорск. Усилил атаки на прежней линии разграничения в зоне ООС, которую продолжают удерживать наши войска, и пытаются совершить штурмовые действия в районе городов Попасная, Рубежное, Северодонецк. Но успеха нет", — отметил он.

Алексей Арестович рассказал о ситуации с российским вторжением на 60 день войны

Напомним, что на Слобожанском направлении продолжается опрокидывание вооружения и военной техники врага в район города Купянск.

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