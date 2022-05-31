"Пытаются удержать занятые позиции": в Генштабе рассказали, что происходит на Слобожанском направлении

"Пытаются удержать занятые позиции": в Генштабе рассказали, что происходит на Слобожанском направлении

Российские оккупанты на Слобожанском направлении пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижения украинских войск.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

"На Слобожанском направлении группировки противника из состава частей и подразделений западного военного округа вооруженных сил российской федерации пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижение подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что военные преступники РФ продолжают подготовку к возобновлению наступления в направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск.

Напомним, что украинские разведчики уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.

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