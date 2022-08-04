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Пытаются установить полный контроль над двумя областями: в Генштабе рассказали, что происходит на востоке Украины

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Пытаются установить полный контроль над двумя областями: в Генштабе рассказали, что происходит на востоке Украины

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на востоке Украины. Их цель – установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Россияне пытаются установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Для этого они сосредотачивают главные усилия на востоке нашего страны.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Противник сосредотачивает основные усилия на востоке Украины с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями в пределах их административных границ. Продолжает боевые действия по удержанию временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей территории Украины”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что вблизи временно оккупированной Новой Каховки раздались взрывы и вспыхнул пожар.

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