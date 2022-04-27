Пытаются выйти на административные границы: Арестович рассказал, что происходит на Херсонском направлении

Пытаются выйти на административные границы: Арестович рассказал, что происходит на Херсонском направлении

Российские оккупанты продолжают пытаться выйти на административные границы Херсонской области.

Однако им это не удается.

Об этом сообщил спикер Офиса президента Алексей Арестович.

“Благодаря хорошему и очень эффективному соединению наших разведывательных средств, а также средств поражения авиацией и артиллерией мы наносим очень удачные удары по местам скопления противника, по его командным пунктам, по складам боеприпасов. Что эффективно позволяет срывать ему темпы наступления, замедлять и на некоторых участках останавливать”, — отметил Алексей Арестович.

Напомним, что в Запорожской области оккупанты осматривают дома и ищут украинских силовиков.

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