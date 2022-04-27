Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пытаются выйти на административные границы: Арестович рассказал, что происходит на Херсонском направлении

Дата публикации
Просмотры
1696
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пытаются выйти на административные границы: Арестович рассказал, что происходит на Херсонском направлении

Эвакуация из Херсонской области / facebook.com/OleksandrVilkul

Российские оккупанты продолжают пытаться выйти на административные границы Херсонской области.

Однако им это не удается.

Об этом сообщил спикер Офиса президента Алексей Арестович.

“Благодаря хорошему и очень эффективному соединению наших разведывательных средств, а также средств поражения авиацией и артиллерией мы наносим очень удачные удары по местам скопления противника, по его командным пунктам, по складам боеприпасов. Что эффективно позволяет срывать ему темпы наступления, замедлять и на некоторых участках останавливать”, — отметил Алексей Арестович.

Напомним, что в Запорожской области оккупанты осматривают дома и ищут украинских силовиков.

Читайте также:

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича 27 апреля

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича 27 апреля
Следующая публикация