"Пытаются выйти на административные границы": Арестович рассказал о планах оккупантов на Херсонском направлении

"Пытаются выйти на административные границы": Арестович рассказал о планах оккупантов на Херсонском направлении

В Херсонском направлении российские оккупанты пытаются выйти на административные границы области.

Однако украинские войска дают им отпор.

Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Я так вижу, что российский генерал Дворников гонит свои войска вперед, несмотря на очень неблагоприятные условия и обстановку, которая отражается на потерях, которые несет противник", — отметил Алексей Арестович.

Он также добавил, что на Харьковщине наши войска после удачного контрнаступления освободили три населенных пункта.

Напомним, что Дмитрий Комаров в Северодонецке стал свидетелем обстрелов города российскими оккупантами.

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