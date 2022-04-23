Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Пытаются выйти на административные границы": Арестович рассказал о планах оккупантов на Херсонском направлении

Дата публикации
Просмотры
1410
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Пытаются выйти на административные границы": Арестович рассказал о планах оккупантов на Херсонском направлении

скриншот с видео

В Херсонском направлении российские оккупанты пытаются выйти на административные границы области.

Однако украинские войска дают им отпор.

Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Я так вижу, что российский генерал Дворников гонит свои войска вперед, несмотря на очень неблагоприятные условия и обстановку, которая отражается на потерях, которые несет противник", — отметил Алексей Арестович.

Он также добавил, что на Харьковщине наши войска после удачного контрнаступления освободили три населенных пункта.

Напомним, что Дмитрий Комаров в Северодонецке стал свидетелем обстрелов города российскими оккупантами.

Читайте также:

В Херсонской области может начаться эвакуация из сел, находящихся в зоне боевых действий

В Херсонской области может начаться эвакуация из сел, находящихся в зоне боевых действий
Следующая публикация