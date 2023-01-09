"Пытаются забрасывать наши силы трупами": Ермак о боях за Бахмут и Соледар

Руководитель ОП также напомнил, какой ценой ВСУ держат оборону на востоке Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Россия бросает невероятное количество своих солдат на восточный участок фронта, чтобы оправдать мобилизацию, объявленную диктатором Владимиром Путиным в конце сентября 2022 года.

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram.

"Стратегия врага на востоке вполне понятна. Они пытаются забрасывать наши силы труппами ради призрачной цели одержать хоть какую-то победу, чтобы оправдать уже проведенную мобилизацию. Но у них не получается – подвиг наших воинов титанический. Соледар, Бахмут и Восток сейчас держатся. А тела русских зэков замерзают в полях", — отметил он.

Напомним, у Зеленского объяснили, зачем Ермак пишет ребусами.

Бои за Бахмут и Соледар

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский объехал войска, обороняющиеся в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что на некоторых участках Донецкой области ВСУ понемногу продвигается вперед, однако враг тоже наступает. И в Соледаре действительно сложная ситуация.

Российские войска не оставляют попыток оцепить Бахмут. Они бросают на штурм города много живой силы и несут большие потери. Украинские военные обороняют город от кафиров уже почти пять месяцев.

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