Пытаются запугать и побуждают к миру: почему оккупанты усилили ракетные удары по Украине

Депутат Харьковского райсовета считает, что причины в том, что нужно максимально запугать общество, максимально поднять градус ненависти.

Российские оккупанты, усилившие обстрелы Харьковщины, пытаются запугать население и побуждают Украину "к миру".

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук.

По его словам, такие обстрелы никак не связаны с событиями на фронте. Российские же оккупанты пытаются запугать наше общество.

"Это трудно связать с событиями на фронте, потому что эти обстрелы никак не влияют на ход на линии фронта. Я думаю, что здесь немного другие причины. Причины в том, что нужно максимально запугать общество, максимально поднять градус ненависти и, возможно, побуждение к миру, как это считают путинисты", — отметил Богдан Ткачук.

Он также добавил, что именно поэтому армия РФ отказалась от использования неточных и ненадежных комплексов С-300, которыми они били по Слобожанщине, потому что часть этих ракет "просто оставалась на Белгородщине не долетев или упав".

"Поэтому они перешли к террору дорогими ракетами "Искандер", достаточно точными, быстрыми, это баллистические ракеты. И потому речь идет о слове "геноцид" в случае села Гроза. И это все нагнетание, сегодня еще и Волчанск добавляется, я не думаю, что они остановятся — и будут продолжать, потому что военных целей здесь нет близко, а из того, что происходит сейчас в селе Гроза, — это ужас", — подчеркнул он.

Напомним, что в Харькове ракетным ударом РФ повреждено более 70 зданий.

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