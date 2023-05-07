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Пытки, диверсии, насилие: обнародовано количество преступлений военных РФ с начала вторжения в Украину

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Пытки, диверсии, насилие: обнародовано количество преступлений военных РФ с начала вторжения в Украину

На деоккупированных территориях обнаружено 52 застенки.

Национальная полиция Украины начала 75 351 уголовное производство.

Национальная полиция Украины обнародовала данные о совершенных преступлениях, совершенных военными РФ во время полномасштабного вторжения в Украину.

Данные по состоянию на 07.05.2023 года полиция предоставила на официальном сайте.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции Украины начали 75351 уголовное производство по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил российской федерации и их пособниками.

  • 63 068 – по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны)
  • 9190 – по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)
  • 2837 – по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Колаборационная деятельность)
  • 153 – по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)
Национальная полиция Украины обнародовала данные о совершенных преступлениях, совершивших военные РФ / ©
Национальная полиция Украины обнародовала данные о совершенных преступлениях, совершивших военные РФ

Напомним, кафиры расстреляли шестерых украинских пиротехников. ГСЧС Хесонщины обнародовало фото погибших коллег. Это Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох, Роман Каленик.

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Дата публикации
Просмотры
613
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