Пытки, голод и тюрьма с преступниками: что рассказывают украинские военные о росийском плене

Обмен плененами 6 мая / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Уволенные украинские военнослужащие дают свидетельства об ужасных условиях содержания в российском плену, грубо нарушающих международное гуманитарное право. Доказательства передаются в международные судебные органы, в частности Международный уголовный суд.

Об этом сообщил Богдан Охрименко, руководитель Секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными, в комментарии NV.

После очередного обмена уволенные бойцы сначала проходят медицинское освидетельствование и попадают на реабилитацию. Впоследствии с ними работают команды СБУ, Национальной полиции, представители Международного уголовного суда и Офиса генерального прокурора, чтобы получить информацию об условиях содержания, пытки и издевательства в плену.

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«Имеем подтверждение всех 18 видов пыток, описанных в Стамбульском протоколе, и даже больше — комбинации издевательств, которые применялись к нашим военным», — подчеркнул Охрименко.

Военнослужащие свидетельствуют об отсутствии медицинской помощи, питания, а также содержании в общих тюрьмах вместе с российскими преступниками, что является грубым нарушением Женевской конвенции.

Международные организации — в частности, Международный комитет Красного Креста и мониторинговая миссия ООН — регулярно получают доступ к реабилитационным центрам для общения с уволенными, фиксируя нарушения международного права со стороны Российской Федерации.

Собранные данные обрабатываются, обобщаются и передаются в международные учреждения для дальнейшего документирования военных преступлений.

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Обмен пленными 6 мая: что известно

Во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели 64-й обмен пленными: предварительно 205 на 205.

Среди них молодые ребята и взрослые мужчины почти всех видов и родов войск, защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта.

Также среди уволенных 40 военнослужащих системы МВД, 26 гвардейцев и 14 пограничников уже на родной земле. Младшему из них — 22 года, самому старшему — 25. Большинство находилось в плену еще с 2022 года.

Посредником в обмене стали Объединенные Арабские Эмираты.

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Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть уже 4757 украинцев — военных и гражданских.