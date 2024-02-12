Пытки гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля: сообщено о подозрении офицеру росгвардии (фото, видео)

Во время оккупации Гостомеля подозреваемый совместно с подчиненными удерживали на территории авиационного предприятия около 100 человек.

Сообщено о подозрении офицеру росгвардии в содержании и пытках гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля под Киевом.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры заместителю командира по работе с личным составом отряда мобильного особого назначения "Ратибор" управления росгвардии по Красноярскому краю сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении прокуратуры.

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По данным следствия, во время оккупации Гостомеля в марте 2022 года подозреваемый совместно с подчиненными удерживали на территории авиационного предприятия около 100 человек.

Их держали в трех неработающих морозильных камерах. В наименьшей площадью 6 кв. м находилось 15 человек, в самой большой – около 30 и более. Среди удерживаемых были как гражданские, так и военнопленные. У людей не было необходимой медицинской помощи и достаточного питания. Большинство из них постоянно находились с завязанными глазами.

Температура этих помещений была очень неблагоприятна для пребывания. Кроме того, отсутствуют вентиляция, свет, места для сна и туалеты.

Пострадавшие от действий оккупанта испытали сильную физическую и психологическую боль/Фото: Киевская областная прокуратура

Удерживаемых избивали руками, ногами, прикладом автоматического оружия. Пытали электрическим током, лишали воздух, надев на голову полиэтиленовый пакет и имитировали расстрел. Этими запрещенными методами оккупанты пытались получить от потерпевших информацию о военно-политическом руководстве Украины, Вооруженных силах Украины и лицах, участвовавших в АТО/ООС.

Оккупанты издевались над людьми и пытали их/Фото: Киевская областная прокуратура

Пострадавшие испытали сильную физическую и психологическую боль.

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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