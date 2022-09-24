Пытки и изнасилование детей на глазах родных: следователи ООН озвучили доказательства зверств россиян в Украине

Независимая международная группа следователей побывала в четырех регионах, освобожденных от рашистов и была в шоке, говорится в ТСН.

«Мы были поражены большим количеством казней в районах, которые мы посетили», — говорит глава Независимой международной следственной комиссии по Украине Эрик Мьозе.

То, что совершили россияне в Украине, шокировало опытных следователей ООН. Последние несколько месяцев по мандату высшего правозащитного органа организации на освобожденных территориях работала международная группа экспертов. Первые выводы представили на заседании в Женеве. Примечательно, что виновников встречи российской делегации на ней не было. «На основе собранных комиссией доказательств мы пришли к выводу, что в Украине действительно были совершены военные преступления», – заверил Мьозе.

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За это время следователи успели посетить 27 городов и поселков Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской. И опросили около полутора сотен жертв, над которыми поиздевались оккупанты. Избиение, поражение электрическим током и принудительное раздевание догола в следственных изоляторах. Это еще не полный и не самый плохой перечень зверств. "Жертв предварительно задерживали, были видны следы пыток на телах, связаны руки, огнестрельные ранения в голову и перерезаны горла", — констатируют в комиссии.

Комиссия в очередной раз подтвердит, что каким-либо заверениям России, что они не трогают гражданских верить не стоит. «Несколько атак, которые мы расследовали, осуществили не различая где гражданский, а где комбатант. Речь идет об ударах кассетными боеприпасами или реактивными системами залпового огня и авиаудары по населенным пунктам», — утверждает Мьозе.

В списке военных преступлений агрессора отдельным пунктом – на сексуальной почве. Самой молодой жертве россиян, говорят в ООН, всего 4 года, самой старшей – 82. «Комиссия задокументировала случаи изнасилования, пытки и незаконного заключения детей. Есть примеры случаев, когда родственники заставляли быть свидетелями преступлений», — озвучивают в комиссии.

Присутствовавший на встрече в Женеве представитель МИД Украины призывает мир привлечь Кремль к ответственности. «Своей агрессией постоянный член Совета Безопасности ООН нанес серьезные последствия правам человека. Если оставить без ответа, это затянет нас в темный мир безнаказанности и вседозволенности», — убеждает украинский посланник Антон Кориневич.

В дальнейшем следователи планируют расширить свои полномочия и выяснить все о фильтрационных лагерях, принудительном перемещении людей, незаконном усыновлении. И обязательно зайти в недавно освобожденного из-под оккупации Изюма. «Доказательства зверств России с каждым днем становятся все ужаснее. Недавно нашли массовое захоронение в Изюме, где на телах есть следы пыток. Многочисленные источники указывают на то, что российские власти также допросили, задержали и принудительно депортировали от 900 000 до 1,6 миллиона граждан Украины», — отметил посол США Мишель Тейлор.

Завершить свою работу комиссия ООН должна в марте следующего года. Все, что найдут, обещают передать международному уголовному суду, включая рекомендации, как и кого привлекать к ответственности за совершенное в Украине.

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