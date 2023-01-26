Пытки и рейды: как РФ превращает оккупированную Луганщину в концлагерь

Террор на захваченных территориях не прекращается ни на мгновение.

Россияне превращают захваченные территории Луганщины в настоящий концлагерь. Они обустраивают застенки и строят новые тюрьмы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует FREEДОМ.

По его словам, чем больше у российских войск будет потерь, тем жестче будут расправы с местными жителями. А методы будут каждый раз становиться более зверскими.

Гайдай рассказал, что в застенках оккупанты содержат людей, подозреваемых в содействии ВСУ.

"Пока мы точно не владеем информацией, но есть сведения от местных жителей о том, что, к сожалению, в некоторых районах оккупированной Луганской области сделаны такие застенки. Ну, может, это не совсем тюрьмы, это больше все-таки застенки, где держат местных, подозреваемых в том, что они сотрудничают с ВСУ", — отметил он.

По информации главы ОВА, в регионе участились выборочные рейды среди людей. Оккупанты могут задержать просто тех, кто им не понравился.

"Оккупанты заезжают в какой-то населенный пункт, забирают первых людей, которые им не понравились, в количестве 10 плюс минус, лиц, отвозят в Луганск, уже непосредственно в тюрьмы, а оттуда не всегда люди возвращаются. Далеко не все", — говорит Гайдай.

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Также он прокомментировал информацию о том, что в Луганской области оккупанты строят новые тюрьмы. Глава ОВА уверен, что такими действиями россияне захотят запугать местных жителей, а также бороться с дезертирами в собственной армии.

"Потому что сегодня все это делается таким полукустарным методом. Они ловят своих дезертиров или берут отказников, которые не хотят идти на фронт просто как "пушечное мясо", потом отдают их "кадыровцам", которые дальше делают уже все, что захотят. Начиная от физической расправы, вплоть до смерти, заканчивая просто насилием в самых жестоких формах", — отметил Сергей Гайдай.

Ранее мы писали, что поля Луганщины усеяны сотнями тел оккупантов, а россияне не забирают своих убитых. Захватчики не оставляют попыток отбросить украинские войска от Кременной, однако терпят неудачи.

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