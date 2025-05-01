Пытки пленных ВСУ в Луганской области: СБУ разоблачила работников колонии, которые превратили тюрьму в застенку

Служба безопасности Украины.

Реклама

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на четырех рашистов, которые пытали пленных воинов ВСУ на временно оккупированной территории Луганщины.

По материалам дела, фигурантами являются бывшие работники исправительной колонии в Суходольске, которые после захвата общины пошли на сотрудничество с врагом.

Речь идет о:

Реклама

Кирилла Долгополова - руководителя "оперативного отдела" репрессивного учреждения и трех его подчиненных "инспекторов":

Леонида Руденко;

Николая Цветкова;

Роман Занков.

Как установило расследование, на базе захваченного учреждения россияне обустроили коллонию, куда свозили украинских воинов, попавших в плен во время боев на востоке Украины.

В застенках фигуранты били пленных резиновыми дубинками и пытали электрическим током.

Таким образом, руководители российской тюрьмы надеялись склонить военнопленных к сотрудничеству с оккупантами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Долгополову, Руденко, Цветкову и Занкову о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст.

Поскольку злоумышленники находятся на временно оккупированной части территории Луганской области, продолжаются комплексные меры, чтобы найти военных преступников и наказать их.

Расследование проводили следователи Главного следственного управления СБУ по оперативному сопровождению сотрудников СБУ в Донецкой и Луганской областях и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

Напомним, СБУ заочно сообщила о подозрении россиянам, которые приказали отрезать голову пленному воину ВСУ в Донецкой области. Разоблачены два военных преступника.

Мы ранее информировали, что Россия целенаправленно систематически удерживает украинских военнопленных и гражданских лиц в полной изоляции, лишая их любой связи с внешним миром.