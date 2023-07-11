Пьют брагу бидонами, стреляют коров ради развлечения и боятся поляков: новый перехват разговора оккупантов

В частности, российские "спецназначители" на шести человек выпили 30-литровый бидон браги.

Российский оккупант рассказал о местных "развлечениях" захватчиков и ожиданиях быстрого наступления с обеих сторон.

Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта с другом, который перехватила украинская разведка.

Захватчик рассказал, что российские военные постоянно пьют алкоголь на позициях, стреляют ради развлечения скот местных жителей и нередко – по порядку.

"Вчера до****бы "синие", спецы (сцецназовцы. – Ред.) ехали, коров стреляли из машины. "Завалили" две коровы, не на мясо, не забирали, просто так. Конченые. И вчера эти до****бы ногу прострелили на пятом посту.

Как обычно ничего нового. Они бражки понапивались. На шестерых 30-литровый бидон умудрились выпить за сутки. Сутки бухали", – отмечает захватчик.

Также он рассказал, что к ним на позицию отвезли так называемых "отказников", которые отказались идти в бой. Командование заставило их копать окопы прямо во время минометных обстрелов.

Оккупант сказал, что "30 числа" (очевидно, речь идет о июле, хотя дату разговора в ГУР не указали) им сообщило командование, что будет украинское наступление.

"Я так понимаю, что либо мы, либо они (будут наступать). Здесь либо мы, либо они нас", – рассуждает россиянин.

Также оккупанту пригрезились "мифические" поляки, якобы воюющие против российских оккупантов.

"Поляки пи**ры есть (на фронте. – Ред.) . Если их завезут, то да, они могут йо***ть", – подытожил захватчик.

Ранее оккупант в перехваченном разговоре рассказал о больших потерях среди "вагнеровцев", трупы которых вывозили полностью загруженными КамАЗами.

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