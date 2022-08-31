Пьют и расстреливают своих: оккупант пожаловался на руководство и заявил, что хочет уже "свалить"

Находящийся в Харьковской области российский оккупант рассказал о ситуации в армии.
Захватчик жалуется на свое командование, которое постоянно выпивает и говорит, что хочет сбежать с фронта.
Об этом говорится в перехваченном разговоре захватчика, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В разговоре захватчик употребляет много нецензурной лексики, описывая их положение на фронте. Он заявляет, что его командир хвастается, как он смел, хотя на самом деле постоянно находится в нетрезвом состоянии. Также оккупант заявляет, что россияне случайно застрелили своего же солдата, из-за чего он умер.
Россиянин приходит к логическому выводу: чтобы выжить на войне – нужно бежать с фронта.
Напомним, военный эксперт объяснил летние провалы оккупантов и почему замер фронт.
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