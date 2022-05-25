Рабочая смена в 40 суток и подрыв пожарной машины: как спасатели работали под оккупацией в Чернобыле

Рабочая смена в 40 суток и подрыв пожарной машины: как спасатели работали под оккупацией в Чернобыле

Рабочая смена продолжительностью более 40 суток – столько чернобыльских спасателей находились в оккупации в зоне отчуждения, пока российских военных не вытеснили наши защитники.

84 работника добровольно не покидали место несения службы, чтобы не оставить опасную зону без присмотра. Сегодня они вступили на первую после оккупации смену, говорится в ТСН.

Рабочая смена чернобыльских спасателей продолжительностью больше месяца. На это 84 работника ГСЧС сознательно ушли, чтобы предотвратить большую беду.

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«Если бы на станции, или на этой территории что-то произошло из-за военных действий, не поздоровилось бы всему миру, поэтому было решение остаться на месте и выполнять свои обязанности по назначению», — говорит замглавы пожарно-спасательного отряда Чернобыля Сергей Стрельченко.

Пока продолжалась российская оккупация зоны отчуждения, спасатели с десяток раз выезжали на тушение пожаров вокруг Чернобыля. Работать приходилось под дулами русских автоматов. Российские военные заставляли спасателей выстраиваться на плацу, когда сами рыскали в служебных помещениях, изымая также и личные ценные вещи – вспоминают работники ГСЧС. Кроме постоянных позорных проверок мужчины страдали от недостатка пищи.

71-летний Виктор Тимофеевич до оккупации кормил работников предприятия, следивших за радиоактивными отходами. Когда их спешно эвакуировали, Виктор стал делиться запасами продуктов со спасателями. «Я еще просил их: «берите, потому что испортится и пропадет, а так съедите». Они мне были очень благодарны и сейчас благодарят», — говорит мужчина.

Разбитые стекла, расстрелянные из автомата холодильники и наголову разбитый банкомат – так после посещения российских войск выглядывает магазин и кафе дочери господина Виктора. Замороженные полуфабрикаты мужчина успел раздать самоселам, все остальное забрали оккупанты. Среди сплошного беспорядка, устроенного рашистами, Виктор находит сборник со стихами о зоне отчуждения, которую еще недавно предлагал приобрести туристам.

Что оставил по себе «русский мер» в лесах зоны отчуждения, видно по пожарной машине, которая уже не подлежит ремонту. Экипаж из пяти спасателей подъезжая к очагу пожара взорвался на противотранспортной мини. «Не все части автомобиля удалось обнаружить, но личный состав жив. Руки, ноги целые, глаза целые, есть повреждение лица, но ничего критического», – рассказывают спасатели.

После инцидента, который едва не обернулся трагедией, спасатели выезжают в очаги горения только в сопровождении пиротехников и на автомобилях с капотной "системой", где моторный отсек принимает взрывную волну на себя.

Изуродованную машину у спасателей на днях заберут, и она станет музейным экспонатом российско-украинской войны. Между тем, спасатель Юрий проверяет оборудование немецкого оранжевого 11 тонника, которого сам пригнал из-за заграницы. "Сегодня еще проведем доукомплектование, чтобы все было идеально и машина сразу становится в боевой расчет", — говорит он.

Спасатели рады автомобильному пополнению и надеются, что в том же личном составе будут приниматься следующие смены, которые продлятся не более двух недель.

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