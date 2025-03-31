Работа дерзких рейнджеров: бойцы ССО взяли в плен оккупантов на Курщине (видео)

Воины ССО

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В Курщине вражеские войска шли штурмовать позиции Сил безопасности и обороны. Бойцы полка ССО "Рейнджер" обошли российские войска со стороны и вступили с ними в контакт.

Видео обнародовали Силы специальных операций.

"В результате слаженной работы уничтожены несколько находившихся в блиндаже вражеских военных. Также во время огневого контакта операторы заставили еще двух военных противника сдаться в плен и сохранить жизнь", — отмечается в сообщении.

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Напомним, за последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1230 солдат.