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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1279
Время на прочтение
1 мин

Работа дерзких рейнджеров: бойцы ССО взяли в плен оккупантов на Курщине (видео)

Самые умные из оккупантов решили сдаться ВСУ.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воины ССО

Воины ССО

В Курщине вражеские войска шли штурмовать позиции Сил безопасности и обороны. Бойцы полка ССО "Рейнджер" обошли российские войска со стороны и вступили с ними в контакт.

Видео обнародовали Силы специальных операций.

"В результате слаженной работы уничтожены несколько находившихся в блиндаже вражеских военных. Также во время огневого контакта операторы заставили еще двух военных противника сдаться в плен и сохранить жизнь", — отмечается в сообщении.

Напомним, за последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1230 солдат.

Дата публикации
Количество просмотров
1279
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