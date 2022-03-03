Работа по сбору доказательств военных преступлений России началась – прокурор суда в Гааге

Работа по сбору доказательств военных преступлений России началась – прокурор суда в Гааге

Международный уголовный суд расследует преступления Путина.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал активно расследовать вооруженное вторжение России на территорию Украины.

"Я сообщил Президиуму МКС о своем решении немедленно начать активное расследование ситуации. Наша работа по сбору улик началась.

Благодарим 38 стран и Литву, которая обратилась накануне, за представление о ситуации в Украине в Офис Прокурора МКС для расследования военных преступлений России, преступлений против человечности и геноцида, которые произошли на территории нашего государства", — цитирует Карима Хана официальный сайт МКС.