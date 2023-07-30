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"Работа продолжается": Тарнавский о продвижении ВСУ на Таврическом направлении

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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"Работа продолжается": Тарнавский о продвижении ВСУ на Таврическом направлении

ВСУ продвигаются на Таврическом направлении. / Фото: Associated Press

На Таврическом направлении Силы обороны двигаются вперед, а противник несет потери.

На Таврическом направлении российские войска за сутки потеряли убитыми и ранеными более двух рот, уничтожено 20 единиц военной техники.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны двигаются вперед", — отметил он.

Среди военной техники, которую потерял противник, в частности два танка, шесть ББМ, БПЛА "Орлан-10", три артиллерийские системы и минометы, малогабаритная переносная радиолокационная станция "Соболятник" и автомобильная техника.

Также были уничтожены два склада боеприпасов врага.

Напомним, Зеленский предупредил о новых ракетных ударах России по энергетическим объектам.

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Дата публикации
Просмотры
549
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