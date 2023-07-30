"Работа продолжается": Тарнавский о продвижении ВСУ на Таврическом направлении

На Таврическом направлении Силы обороны двигаются вперед, а противник несет потери.
На Таврическом направлении российские войска за сутки потеряли убитыми и ранеными более двух рот, уничтожено 20 единиц военной техники.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
"На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны двигаются вперед", — отметил он.
Среди военной техники, которую потерял противник, в частности два танка, шесть ББМ, БПЛА "Орлан-10", три артиллерийские системы и минометы, малогабаритная переносная радиолокационная станция "Соболятник" и автомобильная техника.
Также были уничтожены два склада боеприпасов врага.
Напомним, Зеленский предупредил о новых ракетных ударах России по энергетическим объектам.
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