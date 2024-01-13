Работа продвигается: Гуменюк сообщила о ситуации на левобережье Херсонщины

Украинские военные, несмотря на погодные условия и постоянные штурмы армии РФ, продолжают удерживать занятый ими плацдарм на временно оккупированной территории Херсонской области. Российская армия продолжает нести огромные потери на левом берегу Днепра.

Об этом сообщила глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Исходя из того, какое количество оккупантов сосредоточено на этом направлении, мы понимаем, что штурмовые действия будут системно продолжаться. Если раньше они использовали преимущественно подразделения типа "Шторм Z" разного направления, по сути своей это наполнители "мясных штурмов", сейчас они пытаются подтягивать туда и морскую пехоту, и десантные войска, что говорит о желании повысить результативность этих штурмовых действий. Очевидно, что задача военным руководством ставится прорвать нашу оборону и лишить нас плацдарма. Наши подразделения максимально прочно и мощно отражают эти атаки при поддержке в том числе контрбатарейной борьбы. За минувшие сутки зафиксирована потеря у оккупантов до 38 личного состава и 4 единиц техники", — сказала она.

Ранее Гуменюк сообщила, что на левом берегу Херсонской области в штурмы идут элитные войска РФ, потому что подразделения "Шторм-Z" не оправдали ожиданий.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг пытается скрыть последствия удара по аэродрому в Саках — Гуменюк